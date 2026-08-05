L'autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp s'illustre par sa conception extrêmement robuste. La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont fabriqués à partir d'aluminium moulé sous pression durable – pour une excellente aspiration, y compris sur les surfaces structurées et dans les virages serrés. La tête de brossage à disques D 60 fiable garantit un résultat de nettoyage optimal et des sols propres. Une puissante batterie lithium-ion de 90 Ah alimente la machine autotractée et permet une grande autonomie. Grâce à la fonction de recharge rapide, les temps de recharge inutilement longs sont évités et les temps d'arrêt sont réduits. Le design compact de l'autolaveuse aspirante autotractée améliore la visibilité et la maniabilité. L'entraînement des roues facilite l'utilisation en réduisant les efforts physiques. Le nouveau système de dosage DOSE favorise en outre un dosage de détergent exact pour économiser des frais et préserver les ressources. La fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale. Le flexible universel et le système Auto-Fill favorisent un remplissage facile du réservoir d'eau propre à n'importe quel robinet. L'application « Machine connect » permet en outre un accès pratique aux paramètres et aux informations avancés via smartphone.