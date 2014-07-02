DESCRIPTION TECHNIQUE : Entraînement: - moteur Honda 6,7 kW - 1 seul accélérateur pour marche avant et arrière - petit rayon de braquage (3 350 mm) - frein de stationnement automatique à dépression - coupure automatique du moteur lorsque le conducteur quitte le siège Système de balayage/d'aspiration : l'appareil fonctionne selon le principe de balayage par projection, c.-à-d. que les matières balayées sont transportées jusqu'au bac à déchets à l'arrière par-dessus le rouleau-balai. Le rouleau-balai est doté d'une suspension oscillante et s'ajuste automatiquement aux irrégularités du sol. Le filtre ainsi que le balai principal peuvent être remplacés sans outils. Le flap pour gros déchets intégré permet de ramasser les gros déchets tels que les canettes, les gravillons, le gravier ou les feuilles mouillées. La brosse latérale et le rouleau-balai possèdent un entraînement hydraulique. En option, une deuxième brosse latérale est disponible. Bacs à déchets : les deux bacs à déchets, de 50 litres chacun, peuvent être retirés latéralement Utilisation : la brosse latérale et le balai principal peuvent être abaissés à l'aide d'un commutateur. La marche avant et arrière est contrôlée par un seul accélérateur.