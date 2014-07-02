Balayeuse aspirante KM 100/100 R G
Machine autoportée confortable et moderne pour une utilisation professionnelle à l'extérieur et à l'intérieur pour les superficies comprises entre 8 000 et 10 400 m²/h.
DESCRIPTION TECHNIQUE : Entraînement: - moteur Honda 6,7 kW - 1 seul accélérateur pour marche avant et arrière - petit rayon de braquage (3 350 mm) - frein de stationnement automatique à dépression - coupure automatique du moteur lorsque le conducteur quitte le siège Système de balayage/d'aspiration : l'appareil fonctionne selon le principe de balayage par projection, c.-à-d. que les matières balayées sont transportées jusqu'au bac à déchets à l'arrière par-dessus le rouleau-balai. Le rouleau-balai est doté d'une suspension oscillante et s'ajuste automatiquement aux irrégularités du sol. Le filtre ainsi que le balai principal peuvent être remplacés sans outils. Le flap pour gros déchets intégré permet de ramasser les gros déchets tels que les canettes, les gravillons, le gravier ou les feuilles mouillées. La brosse latérale et le rouleau-balai possèdent un entraînement hydraulique. En option, une deuxième brosse latérale est disponible. Bacs à déchets : les deux bacs à déchets, de 50 litres chacun, peuvent être retirés latéralement Utilisation : la brosse latérale et le balai principal peuvent être abaissés à l'aide d'un commutateur. La marche avant et arrière est contrôlée par un seul accélérateur.
Caractéristiques et avantages
Pare-chocsProtège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreA chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.
Facile à entretenirRemplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.
Concept d'utilisation Easy Operation
- Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à 4 temps
|Entraînement – puissance (kW)
|6.7
|Type d'entraînement
|Essence
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|8000
|Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h)
|10400
|Largeur de travail (mm)
|700
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1300
|Cuve à déchets (l)
|100
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|340
|Poids, en état de marche (kg)
|300
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Inclus dans la livraison
- Filtre circulaire en polyester
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Idéale pour les sociétés de nettoyage de bâtiments, les commerces de détail ou les bâtiments publics.
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage