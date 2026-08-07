Premium Frange MF à boucles et poches 40 cm
Serpillère microfibre universelle avec boucles et fixation à languettes. Pour une utilisation avec le balai à plat avec seau et presse d'essorage de Kärcher.
Les boucles de cette serpillère sont en microfibres de haute qualité. La matière et la répartition homogène des boucles sur toute la surface intérieure de la serpillère assurent une élimination optimale des saletés et une absorption parfaite des liquides. Elle est ainsi parfaite pour le nettoyage dans tous les domaines salissants et sur les sols irréguliers, y compris dans l'industrie. La fixation à languettes astucieuse évite le contact du détergent avec la peau pendant ou après le nettoyage. La serpillère microfibre dispose en outre de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, le mop peut être réservé à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus. Cette serpillère microfibre peut être utilisée avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Languettes
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Type de fabrication
|Tissu support PET avec boucles cousues
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 140
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide