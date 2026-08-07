Développé pour augmenter la sécurité des tiers pendant le nettoyage et prévenir les accidents : le panneau d'avertissement universel à 2 faces de Kärcher, qui fait fi de la barrière de la langue. Des pictogrammes faciles à comprendre sur les deux faces mettent en garde contre les risques de dérapage sur le lieu de nettoyage. Le panneau d'avertissement de couleur jaune est en outre parfaitement visible, pliable à plat pour un rangement peu encombrant et très facile à installer. Un crochet intégré et une attache permettant une fixation simple sur le chariot de nettoyage ainsi qu'un transport sécurisé. Sa surface lisse est particulièrement facile à entretenir et peut être essuyée rapidement pour la nettoyer au besoin.