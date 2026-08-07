Panneau d'avertissement universel
Panneau d'avertissement universel avec des pictogrammes faciles à comprendre sur les deux faces, mettant en garde contre les risques de dérapage. Permet d'augmenter la sécurité pendant le nettoyage.
Développé pour augmenter la sécurité des tiers pendant le nettoyage et prévenir les accidents : le panneau d'avertissement universel à 2 faces de Kärcher, qui fait fi de la barrière de la langue. Des pictogrammes faciles à comprendre sur les deux faces mettent en garde contre les risques de dérapage sur le lieu de nettoyage. Le panneau d'avertissement de couleur jaune est en outre parfaitement visible, pliable à plat pour un rangement peu encombrant et très facile à installer. Un crochet intégré et une attache permettant une fixation simple sur le chariot de nettoyage ainsi qu'un transport sécurisé. Sa surface lisse est particulièrement facile à entretenir et peut être essuyée rapidement pour la nettoyer au besoin.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.7
|Poids d'emballage (kg)
|0.8
|Dimensions (L × l) (mm)
|500 x 230
|Dimensions, emballé (mm)
|500 x 230 x 600
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide