Jusqu'à 130 ch classent les engins de la gamme S parmi les véhicules à direction articulée les plus puissants sur le marché. Un changement rapide entre service hivernal, balayage ou entretien des espaces verts est possible. Le relevage avant normalisé (CAT II) avec 2 700 kilogrammes de force de levage, la prise de force mécanique et jusqu'à 120 litres de rendement hydraulique permettent des utilisations exigeantes. Grâce au mouvement tridimensionnel du relevage avant, l'accessoire peut être ajusté en fonction de la situation de travail. Le système hydraulique compense et amortit les vibrations entre le véhicule et les accessoires montés. Cela permet des trajets de transport plus rapides, améliore la sécurité de la conduite et protège le véhicule ainsi que l'accessoire. Une transmission intégrale permanente assure une force de traction et un contact avec le sol constants tandis qu'un blocage différentiel mécanique garantit une transmission uniforme des forces sur les deux essieux pendant les missions extrêmes. La traction Dual Drive se charge d'une alternance optimale entre traction hydrostatique et mécanique. La sécurité lors des demi-tours en pente, du franchissement des rebords de trottoir et de l'utilisation de grands accessoires portés qui ont un centre de gravité haut est assurée par une compensation hydrostatique de la charge des roues. Également disponible avec une cabine 2 places.