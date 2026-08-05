Véhicule porte-outils MIC 42
Le véhicule porte-outils MIC 42 est doté d'un système de changement rapide, d'une cabine panoramique tout confort, d'un système de pilotage intuitif et d'un moteur allant déjà nettement au-delà de la future norme d'émissions STAGE V.
Le moteur diesel de dernière génération à injection directe Common Rail économique et le filtre à particules diesel du moteur 42 CV garantissent au véhicule porte-outils MIC 42 un niveau d'émission bien inférieur aux limites imposées par la norme STAGE V. Ainsi cet appareil convient-il au travail dans les zones vertes de centre-ville tout en affichant un rendement très élevé. En outre, les composants de haute qualité autorisent des périodes très longues entre deux interventions de maintenance (500 ou 1000 heures). L'accès possible sans outil à tous les composants sujets à maintenance est une autre illustration de cette conception élaborée, au même titre que les nombreuses possibilités d'intégration d'accessoires. Ainsi, les accessoires montés à l'avant se fixent à l'aide d'un triangle d'attelage standardisé KAT 0, tandis que les accessoires à l'arrière se changent sans effort grâce au système de changement rapide utilisant un châssis basculant hydraulique. De plus, un système multi-coupleur en option garantit un raccord rapide et propre du système hydraulique. L'opérateur bénéficie également d'une très grande cabine avec des commandes clairement agencées et de nombreux autres détails utiles tels qu'un compartiment de rangement verrouillable.
Caractéristiques et avantages
Moteur économique et non polluantL'injection directe par rampe commune et le filtre à particules diesel abaissent les valeurs d'émission en dessous des valeurs limites de la norme antipollution STAGE V. Pour le travail dans les centres-villes. La faible consommation de carburant permet de préserver l'environnement et d'abaisser les frais d'exploitation.
Systèmes de remplacement rapide intégrésInstallation des accessoires frontaux via un triangle d'attelage normalisé KAT Kommunal. Changement des outils montés à l'arrière au moyen du système de remplacement rapide avec châssis hydraulique basculant. Système de multicoupleurs en option pour un branchement hydraulique rapide et sans fuites.
Confort de travail maximalCabine la plus spacieuse de sa catégorie (1,45 m³ de volume), vision panoramique à 360°, ergonomique et conviviale. Vitres des deux côtés, espace de rangement verrouillable, chargeur USB, porte-bouteille.
Très grande facilité d'entretien
- Les composants de haute qualité permettent d'espacer les maintenances de 500 heures.
- Accès sans outil à tous les composants concernés par la maintenance, par exemple grâce au capot moteur amovible.
- Le radiateur peut être amené dans une position de maintenance définie pour le nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Traction
|Transmission intégrale
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Puissance du moteur (kW)
|32
|Cylindrée (cm³)
|1568
|Cylindre
|3
|Norme sur les gaz d'échappement
|STAGE V
|Réservoir carburant (l)
|41
|Vitesse de déplacement (km/h)
|25
|Vitesse de travail (km/h)
|25
|Empattement (mm)
|1500
|Poids total autorisé (kg)
|2500
|Poids sans accessoires (kg)
|1400
|Poids emballage inclus (kg)
|1400
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation toute l'année