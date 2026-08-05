Nettoyeurs haute pression HDS 18/18-4 S Classic
Ce nettoyeur haute pression mobile à eau chaude offre un débit de rinçage très élevé de 1 800 l/h et permet l'utilisation parallèle de deux lances d'arrosage avec une pression d'eau de 180 bar.
Grâce à son débit énorme de 1 800 litres par heure, le nettoyeur haute pression mobile à eau chaude HDS 18/18-4 S Classic s'illustre par une efficacité maximale pour l'élimination des salissures les plus extrêmes. La pompe à vilebrequin robuste et protégée par un filtre fin à eau permet en outre une pression de travail pouvant aller jusqu'à 180 bar et l'utilisation parallèle de deux lances d'arrosage. De plus, la poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced, dotée du réglage Servo Control pour l'ajustement de la quantité et de la pression d'eau directement sur le pistolet, garantit un travail sans fatigue. Des roues anticrevaison, deux roulettes pivotantes et un crochet de levage contribuent également à un maniement facile d'utililisation et permettent un transport facile de l'appareil. Par ailleurs, le HDS 18/18-4 S Classic dispose d'un moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'air avec démarrage progressif, d'un contrôle de flamme pour l'utilisation stationnaire, d'un dosage d'agent d'entretien dans le réservoir à flotteur pour la protection contre les dépôts de calcaire et le mode eco!efficiency de Kärcher pour un fonctionnement économique. Qui plus est, un châssis tubulaire solide en acier assure une protection fiable de l'appareil contre les dommages. Un flexible haute pression de dix mètres est inclus.
Caractéristiques et avantages
Robuste et fiable pour les interventions les plus difficilesPompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher. Un châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Fiabilité
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Avec crochet de levage pour un transport facile.
- Roulettes directionnelles métalliques et grandes roues pour une utilisation sans compromis sur les chantiers.
Boîtier flotteur avec dosage de l’agent d’entretien
- Le système d'adoucissement d'eau prévient les dépôts de calcaire sur le serpentin et prolonge ainsi la durée de vie.
Pour une utilisation stationnaire
- Avec contrôle de flamme intégré de série pour l'utilisation stationnaire.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|870 - 1730
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|6.5
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|5.2
|Puissance de raccordement (kW)
|11
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|025
|Arrivée d'eau
|1″
|Réservoir à carburant (l)
|30
|Poids (avec accessoire) (kg)
|210
|Poids emballage inclus (kg)
|222.2
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Coupure de la pression
- Option pour fonctionnement à deux lances
- Commutateur de changement de pôle (3~)
- Système antibélier (SDS)
- Sécurité manque d'eau
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 18/18-4 S Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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