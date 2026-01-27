Grâce à sa texture visqueuse, le nettoyant en profondeur pour sanitaires SanitPro CA 10 C eco!perform de Kärcher offre une excellente adhérence, y compris sur les surfaces verticales des toilettes et des urinoirs, assurant ainsi un temps d'action prolongé et de meilleurs résultats de nettoyage. Ce détergent concentré s'utilise pur pour le nettoyage courant manuel des toilettes et des urinoirs et dilué sur le sol ainsi que les surfaces. Le bouchon fonctionnel permet une application pratique tandis que l'acide citrique pour un nettoyage actif s'avère très efficace tout en diffusant un agréable parfum d'agrumes. Il garantit une élimination rapide, fiable et – grâce à sa formule durable – aussi très écologique des souillures minérales comme les résidus de calcaire, le savon calcaire et le tartre urinaire ainsi que des souillures organiques typiques des toilettes et des résidus de graisse et de savon. De plus, le nettoyant en profondeur pour sanitaires SanitPro CA 10 C eco!perform est certifié selon les critères stricts de l'écolabel européen et porte le label environnemental de la république d'Autriche.