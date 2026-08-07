VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
Détergent moussant très concentré : excellent moussage, dissolution optimale de la saleté, très grande capacité de rétention de la saleté, facile à rincer, compatible avec les agents de séchage et les cires. Conforme aux normes VDA.
Lors de l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules, notre mousse active RM 892 VehiclePro Klear!Foam ultra moussante s'illustre par un rendement maximal, un dosage minimal et d'excellents résultats de nettoyage. Ce détergent moussant très concentré élimine de manière fiable les huiles, les graisses et les souillures minérales tout en augmentant le glissement des brosses pour un nettoyage particulièrement respectueux de la peinture des voitures et des véhicules utilitaires. À cet effet, il produit une couche de mousse stable et facile à rincer avec une grande capacité de rétention de la saleté et prépare un résultat de séchage parfait grâce à l'effet hydrophobe. En ajustant le dosage, la mousse RM 892 Klear!Foam peut également être utilisée comme pluie moussante/mur de mousse ou comme shampoing pour lavage à la brosse. Respectueux de l'environnement, les agents tensioactifs qu'elle contient sont biodégradables selon la directive OCDE.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|10
|Poids emballage inclus (kg)
|21.1
Propriétés
- Shampoing pour lavage à la brosse ultra moussant, destiné au lavage de voitures
- Élimine sans efforts l'huile, la graisse et les salissures minérales
- Favorise le glissement des brosses et protège ainsi les surfaces des véhicules
- Produit une couche de mousse stable et efficace
- Prépare un résultat de séchage parfait grâce à l'effet hydrophobe
- Composants spéciaux favorisant une conservation longue durée des surfaces des véhicules
- Très concentré
- Conforme à la norme VDA
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicule commercial