Lors de l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules, notre mousse active RM 892 VehiclePro Klear!Foam ultra moussante s'illustre par un rendement maximal, un dosage minimal et d'excellents résultats de nettoyage. Ce détergent moussant très concentré élimine de manière fiable les huiles, les graisses et les souillures minérales tout en augmentant le glissement des brosses pour un nettoyage particulièrement respectueux de la peinture des voitures et des véhicules utilitaires. À cet effet, il produit une couche de mousse stable et facile à rincer avec une grande capacité de rétention de la saleté et prépare un résultat de séchage parfait grâce à l'effet hydrophobe. En ajustant le dosage, la mousse RM 892 Klear!Foam peut également être utilisée comme pluie moussante/mur de mousse ou comme shampoing pour lavage à la brosse. Respectueux de l'environnement, les agents tensioactifs qu'elle contient sont biodégradables selon la directive OCDE.