Fini les sites désordonnés grâce à l'Air Water Tower AWT Fp de la gamme Kärcher d'équipements complémentaires. Les manomètres et les arrosoirs et autres conditionnements similaires ne sont plus dans le passage. Ils sont remplacés par le manomètre AWT Fp peu encombrant réunissant dans le même appareil un manomètre et une fontaine d'eau. La pression des pneus se contrôle et se régule en toute simplicité jusqu'à 8 bar. La fontaine d'eau intégrée fournit de l'eau propre, par exemple pour remplir le réservoir d'eau destiné au nettoyage du pare-brise, tandis qu'une fonction antigel également intégrée garantit une utilisation en toute sécurité même les jours froids d'hiver. Le contrôleur de pièces électronique est compatible avec différents types de pièces de monnaie et de jetons et se programme très simplement en fonction de vos besoins particuliers. Vous pouvez également régler la durée de fonctionnement de l'appareil en continu jusqu'à 7 minutes.