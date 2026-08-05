Équipement complémentaire AWT Fp
Aussi utilisable l'hiver sans aucun problème : l'Air Water Tower AWT Fp est protégé contre le gel et réunit un manomètre précis et une fontaine d'eau confortable dans un seul et même équipement complémentaire.
Fini les sites désordonnés grâce à l'Air Water Tower AWT Fp de la gamme Kärcher d'équipements complémentaires. Les manomètres et les arrosoirs et autres conditionnements similaires ne sont plus dans le passage. Ils sont remplacés par le manomètre AWT Fp peu encombrant réunissant dans le même appareil un manomètre et une fontaine d'eau. La pression des pneus se contrôle et se régule en toute simplicité jusqu'à 8 bar. La fontaine d'eau intégrée fournit de l'eau propre, par exemple pour remplir le réservoir d'eau destiné au nettoyage du pare-brise, tandis qu'une fonction antigel également intégrée garantit une utilisation en toute sécurité même les jours froids d'hiver. Le contrôleur de pièces électronique est compatible avec différents types de pièces de monnaie et de jetons et se programme très simplement en fonction de vos besoins particuliers. Vous pouvez également régler la durée de fonctionnement de l'appareil en continu jusqu'à 7 minutes.
Caractéristiques et avantages
Fontaine d'eau intégréePrélèvement confortable et sans effort de l'eau. Votre site reste ordonné car vous n'avez plus besoin d'arrosoirs ou d'autres conditionnements similaires.
Contrôleur de pièces électroniqueProgrammation simple et personnalisée. Utilisation facile de différents types de pièces de monnaie et de jetons avec un seul contrôleur de pièces.
Durée de fonctionnement programmableRéglage en continu de la durée de fonctionnement jusqu'à 7 minutes. Pour l'adaptation aux conditions locales.
Spécifications
Données techniques
|Classe de protection
|IP44
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (kW)
|0.45
Domaines d'utilisation
- Air Water Tower avec antigel pour le réglage confortable de la pression des pneus, avec fontaine d'eau intégrée