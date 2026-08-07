Avec ses puissantes brosses et sans aucune eau, le brosse-tapis débarrasse les tapis de sol des salissures accumulées, de manière très efficace, mais en douceur. Par rapport aux appareils courants, le brosse-tapis dispose d'une fente d'insertion particulièrement large qui peut accueillir des tapis de sol jusqu'à une largeur de 80 centimètres. La durée de fonctionnement est réglable en continu jusqu'à une durée de dix minutes. La mise en route de l'appareil se fait à l'aide d'un bouton de démarrage. Le support de tapis disponible en option augmente le niveau de confort pendant le nettoyage tandis que le toit de protection contre la pluie disponible en option limite l'infiltration d'eau de pluie dans l'appareil. Ce produit vous permettra de séduire vos clients tout en valorisant votre site !