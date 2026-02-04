Spécialement conçu pour l'élimination de poussières fines, dangereuses pour la santé et explosives : notre aspirateur industriel IVM 60/30 M Z22 de gamme standard convainc par son compresseur à canal latéral durable et un fonctionnement triphasé pour une utilisation industrielle prolongée, et ce 24h/24 si nécessaire. Cet appareil robuste offrant un boîtier solide en acier ainsi qu'un corps et une cuve en acier inoxydable résistant aux acides, dispose d'un grand filtre en étoile de la classe de poussière M et satisfait également aux exigences requises pour une utilisation en Zone ATEX 22. À cet effet, l'aspirateur est certifié selon 2014/34/EU. Les grandes roues garantissent une mobilité maximale, tandis que le décolmatage fiable et manuel du filtre avec transmission prolonge la durée de vie du filtre, offrant ainsi une maintenance réduite.