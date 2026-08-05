Aspirateurs industriels IVR-L 65/12-1
L'aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 est le plus petit modèle de la famille IVR-L. Il convient notamment à l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie de transformation des métaux.
Avec une puissance de 1,2 kW du moteur, l'IVR-L 65/12-1 est l'appareil d'entrée de gamme idéal pour l'univers de l'aspiration de liquides et/ou de copeaux. L'aspirateur pour liquides IVR-L 65/12-1 est le plus petit modèle de la famille IVR-L. Cet aspirateur de qualité est idéal pour aspirer et séparer de petites quantités de liquides et de matières solides. Par exemple, liquide de refroidissement, émulsion lubrifiante, eau ou huile contenant des copeaux métalliques. Les copeaux peuvent être collectés dans un panier à copeaux. Le liquide aspiré est réinjecté dans le circuit par le biais du flexible de vidange. Sur le flexible de vidange, vous pouvez vérifier aisément le niveau de remplissage à tout moment. Le raccord de flexible orientable à 360° sur la tête aspirante permet d'aspirer facilement dans toutes les directions, sans emmêler le flexible d'aspiration. La commande mécanique à flotteur intégrée protège les turbines de l'aspirateur contre l'humidité. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.
Caractéristiques et avantages
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Équipé d'un moteur de turbine silencieux
- Appareil très compact et maniable muni d'un moteur de turbine.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Volume de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1.2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0.25
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoires (kg)
|38
|Poids (avec accessoire) (kg)
|38.5
|Poids emballage inclus (kg)
|39.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|718 x 526 x 1000
Équipement
- Filtre principal: Filtre plat
- Accessoires fournis: Non