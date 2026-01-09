Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop
Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.
Verbinden, Entkoppeln und Reparieren leicht gemacht – mit der hochwertigen Kärcher Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine besonders komfortable Handhabung. Das flexible Stecksystem vereinfacht das Bewässern kleiner und großer Gärten und Flächen bedeutend. Denn funkionierende Hahnanschlüsse und Schlauchkupplungen sind die Basis jedes guten Bewässerungssystems. Die Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
Griffmulden aus Weichkunststoff
- Für eine leichte Handhabung.
Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium
- Garantiert Robustheit.
Aqua Stop
- Entkopplung ohne Verspritzen
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|70 x 33 x 40
Videos