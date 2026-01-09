SensoTimer ST 6 eco!ogic
Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST 6 eco!ogic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe eines Funksensors.
Der SensoTimer ST 6 eco!ogic bewässert feuchtigkeitsgesteuert und bedarfsgerecht. Der im Lieferumfang enthaltene Sensor misst den Bodenfeuchtigkeitswert und sendet ihn per Funk an den SensoTimer. Der gewünschte Feuchtigkeitswert lässt sich in 5 Stufen einstellen. Wird der gewählte Wert unterschritten, startet die Bewässerung automatisch zum nächsteingestellten Zeitpunkt. Das abnehmbare Bedienteil und 5 Bedientasten machen die Programmierung sehr einfach. Pro Tag sind bis zu zwei Bewässerungszeiten einstellbar (max. Bewässerungsdauer: 90 min). Dank eco!ogic Funktion kann die Bewässerung zusätzlich um 1 bis 7 Tage verzögert werden. Manuelles Bewässern ist jederzeit möglich. Auf Knopfdruck kann die Bewässerungsprogrammierung für 24 Std. ausgesetzt werden. Der SensoTimer ST 6 eco!ogic ist kompatibel mit allen bekannten Klicksystemen. Hahnanschluss und Vorfilter sind im Lieferumfang enthalten, die erforderliche 9-Volt-Batterie nicht.
Merkmale und Vorteile
Feuchtigkeitsgesteuerte BewässerungEffiziente, wassersparende und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.
Individuelle ProgrammierungBedarfsgerechte Bewässerung.
Automatisches Ein- und AusschaltenGezielte Bewässerung.
Abnehmbares Display
- Komfortable Programmierung.
Taste zum 24-stündigen Ausschalten der Bewässerung
- Unterbrechung der Bewässerung für 24 h.
Manuelle Bewässerung möglich
- Kurzfristige Wasserentnahme.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|G3/4 + G1
|Max. Druck (bar)
|10
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|96 x 137 x 153
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb. Enthält Nanomaterial.
Lieferumfang
- Feuchtigkeitssensor: 1 Stück
- Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausstattung
- Programmierbarer Wasserausgang: 1 Stück
- Batterien notwendig
- Anzahl Batterien: 2 x 9 V Block
SensoTimer ST 6 eco!ogic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.