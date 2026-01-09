Tropfschlauch Set
Das anschlussfertige Tropfschlauch-Set (inkl. Filter und Endstück) eignet sich aufgrund der gleichmäßigen Ausbringung insbesondere zur effizienten Bewässerung von Hecken und Büschen.
Das Tropfschlauch-Set ist ein anschlussfertiges Komplettset und beinhaltet einen Partikelfilter, 20 m Tropfschlauch und ein Endstück. Über die gesamte Länge tropft das Wasser gleichmäßig aus dem Schlauch. Weil das Wasser genau dort ausgebracht wird, wo es gebraucht wird, werden Hecken und Büsche optimal versorgt. Der Schlauch kann bedarfsgerecht gekürzt und mit dem Endstück sicher verschlossen werden. Der zweilagige Schlauch ist kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Idealerweise wird der Schlauch mit max. 2 bar betrieben. Der Partikelfilter schützt den Tropfschlauch vor Schmutzteilchen. Der Filtereinsatz kann entnommen und gereinigt werden. Auf der Eingangsseite befindet sich ein Hahnanschluß, der mit allen bekannten Klicksystemen kompatibel ist. Das effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Es arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen.
Merkmale und Vorteile
Tropfschlauch für das Kärcher Rain System®
- Direkte Bewässerung entlang der Pflanzen.
Inkl. Endstück und Filter
- Anschlussfertiges Komplettset.
- Kombinierbar mit allen bekannten Klicksystemen
Auf bis zu 50 m verlängerbar
- Gleichmäßige Ausbringung über die gesamte Schlauchlänge.
Qualitäts-Gartenschlauch
- Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Kadmium-, barium und bleifrei
- Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Winterfest
- Schlauch kann auch im Winter im Freien verbleiben.
Optimaler Druck für Tropfschlauch: 2 bar
- Gleichmäßige Ausbringung über die gesamte Schlauchlänge.
Vergrabbar
- Tropfschlauch kann unter einer lockeren Erdschicht bis zu 5 cm tief vergraben werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″
|Schlauchlänge (m)
|20
|Anschlussgewinde
|G3/4
|Max. Druck (bar)
|4
|Ausbringungsmenge bei 4 bar (l/h)
|500
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|223 x 385 x 28
Lieferumfang
- Endstücke, groß: 1 Stück
- Tropfschlauch: 20 m
- Partikelfilter: 1 Stück
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Hecken
- Reihenbepflanzung
Tropfschlauch Set Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.