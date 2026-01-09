Kärcher Rain Box
Die erweiterbare Kärcher Rain Box mit Filter, Tropfmanschetten, Anschlussteilen und Schläuchen ist das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set für eine effiziente Gartenbewässerung.
Die Kärcher Rain Box ist der ideale Einstieg in die Welt der effizienten, sparsamen und bedarfsgerechten Gartenbewässerung. Die Kärcher Rain Box beinhaltet einen G1 Hahnanschluss mit Reduzierstück G3/4 für den Anschluss am Wasserhahn, 2 Kupplungen, 1 Filter, 15 m Kärcher Rain System® Schlauch (aus Zubringungsschlauch und zu Anbringung der Manschetten), 10 m Tropfschlauch, 4 T-Stücke mit Regulierung, 4 I-Stücke, 10 Tropfmanschetten sowie 5 Erdspieße zur Fixierung der Schläuche. Alle Teile sind werkzeuglos montierbar. Die Tropfmanschetten können nach Belieben am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht und reguliert werden (0-10 l/h). Der Tropfschlauch tropft gleichmäßig über die gesamte Länge und kann durch den regulierbaren Abgang am T-Stück optimal eingestellt werden. Das System läuft mit bis zu 4 bar Druck, lässt sich individuell an jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.
Merkmale und Vorteile
Komplettset
- Komplettes Kärcher Rain System® Starterset.
- Sofort startklar: Im Set sind alle systemrelevanten Teile enthalten.
Tropfmanschette mit Wassermengenregulierung
- Gezielte und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.
Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch
- Flexible und punktgenaue Anbringung.
Tropfmanschette mit integrierter Nadel
- Werkzeugfreie Montage.
Wiederverschließbare Tropfmanschette
- Manschette kann flexibel angebracht und je nach Bedarf entfernt werden.
Übersichtliche Zahl an Bauteilen
- Keine aufwendig Planung erforderlich.
Integrierter Kärcher Rain System® Schlauch
- Äußerst flexibel verlegbar.
T-Stück mit Wassermengenregulierung
- Optimale Wassermengeneinstellung für den Tropfschlauch.
Erweiterbarkeit
- Problemlos erweiterbar um andere Kärcher Rain System® Komponenten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|4
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|2.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 289 x 113
Lieferumfang
- Inkl. Filter
- T-Stücke mit Regulierung: 4 Stück
- I-Stücke: 4 Stück
- Endstücke, groß: 5 Stück
- Tropfmanschetten: 10 Stück
- Erdspieße: 5 Stück
- Tropfschlauch: 10 m
- Kärcher Rain System® Schlauch: 1/2″, 1 x 15 m
- Kupplung: 2 Stück
- Hahnanschluss mit Reduzierstück, G1, G3/4: 1 Stück
Ausstattung
- Wassermenge regulierbar
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Blumenbeet, Gemüsebeet
- Hecken
- Reihenbepflanzung
Zubehör
Kärcher Rain Box Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.