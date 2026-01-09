I - Stück

Das I-Stück verbindet zwei Kärcher Rain System® Schläuche oder Tropfschläuche. Mit Hilfe des I-Stücks lässt sich z. B. der Tropfschlauch an den Kärcher Rain System® Schlauch anschließen.

Das I-Stück ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Es verbindet zwei Kärcher Rain System® Schläuche oder Tropfschläuche miteinander und ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Bedarf. Das I-Stück eignet sich ideal, um an das Ende des Kärcher Rain System® Schlauchs den Tropfschlauch anzuschließen oder zwei Kärcher Rain System® Schläuche miteinander zu verbinden. Die Schlauchmontage erfolgt werkzeuglos und ist besonders einfach. Dazu wird der Schlauch einfach auf das I-Stück geschoben und per Überwurfmutter fixiert. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das hoch effiziente Bewässerungssystem arbeitet mit bis zu 4 bar Druck, bietet einen 1/2"- Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten, lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.

Merkmale und Vorteile
I-Stück mit zwei Anschlüssen
  • Zur Verbindung von Kärcher Rain System® Schläuchen und Tropfschläuchen.
Ergonomisches Design
  • Leichte Handhabung.
Spezifikationen

Technische Daten

Max. Druck (bar) 4
Farbe Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 101 x 26 x 26

Lieferumfang

  • I-Stücke: 2 Stück

Videos

Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Blumenbeet, Gemüsebeet
Zubehör