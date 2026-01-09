Das I-Stück ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Es verbindet zwei Kärcher Rain System® Schläuche oder Tropfschläuche miteinander und ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Bedarf. Das I-Stück eignet sich ideal, um an das Ende des Kärcher Rain System® Schlauchs den Tropfschlauch anzuschließen oder zwei Kärcher Rain System® Schläuche miteinander zu verbinden. Die Schlauchmontage erfolgt werkzeuglos und ist besonders einfach. Dazu wird der Schlauch einfach auf das I-Stück geschoben und per Überwurfmutter fixiert. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das hoch effiziente Bewässerungssystem arbeitet mit bis zu 4 bar Druck, bietet einen 1/2"- Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten, lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.