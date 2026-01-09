Sprühmanschetten sind Teil des Kärcher Rain Systems®. Sie können überall am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht werden. Die Montage erfolgt schnell, einfach und werkzeuglos. Dazu wird die integrierte Nadel der geöffneten Sprühmanschette einfach in den Schlauch gestochen. Durch Schließen wird die Sprühmanschette sicher am Schlauch fixiert. Die Ausrichtung des Sprühwinkels ist dank drehbarem Kopf horizontal und vertikal einstellbar. An der Düse kann die Wassermenge von 0 - 55 l/h bedarfsgerecht und ressourcenschonend reguliert werden. Das höchst effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® arbeitet mit bis zu 4 bar Druck, bietet einen 1/2"-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten und vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das "Kärcher Rain System®" lässt sich an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.