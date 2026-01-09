Sprühmanschette
Sprühmanschetten mit integrierter Nadel können überall am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht werden. Die regulierbaren Sprüher (Micro Sprayer) lassen sich nach Bedarf einstellen.
Sprühmanschetten sind Teil des Kärcher Rain Systems®. Sie können überall am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht werden. Die Montage erfolgt schnell, einfach und werkzeuglos. Dazu wird die integrierte Nadel der geöffneten Sprühmanschette einfach in den Schlauch gestochen. Durch Schließen wird die Sprühmanschette sicher am Schlauch fixiert. Die Ausrichtung des Sprühwinkels ist dank drehbarem Kopf horizontal und vertikal einstellbar. An der Düse kann die Wassermenge von 0 - 55 l/h bedarfsgerecht und ressourcenschonend reguliert werden. Das höchst effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® arbeitet mit bis zu 4 bar Druck, bietet einen 1/2"-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten und vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das "Kärcher Rain System®" lässt sich an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.
Merkmale und Vorteile
Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch
- Flexible, punktgenaue Anbringung.
Wassermenge regulierbar
- Gezielte und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.
Integierte Nadel in der Manschette
- Werkzeugfreie Montage.
Ausrichtbarer Sprühkopf
- Einfache Einstellung des Sprühwinkels.
Verschiedene Düsenköpfe
- Unterschiedliche Sprühwinkel zur gezielten Bewässerung.
Wiederverschließbare Manschette
- Manschette kann je nach Bedarf flexibel angebracht und entfernt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|4
|Ausbringungsmenge bei 4 bar (l/h)
|55
|Farbe
|Gelb
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|15 x 24 x 54
Lieferumfang
- Sprühmanschetten 360°: 1 Stück
- Sprühmanschetten 180°: 2 Stück
- Sprühmanschetten 90°: 2 Stück
Ausstattung
- Wassermenge regulierbar
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Blumenbeet, Gemüsebeet
- Zierpflanzen