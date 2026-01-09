Tropfschlauch
Der 25 m lange Tropfschlauch eignet sich dank gleichmäßiger Ausbringung bestens zum effizienten Bewässern von Hecken und Büschen. Der Schlauch ist auf 50 m verlängerbar.
Der 25 m lange Tropfschlauch ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Das Wasser tropft über die gesamte Länge gleichmäßig aus dem Schlauch und landet genau dort, wo es gebraucht wird. Damit ist eine äußerst effiziente Bewässerung von Hecken und Büschen sichergestellt. Der Schlauch kann bedarfsgerecht gekürzt und mit Hilfe von I-Stücken verlängert oder mit T-Stücken verzweigt werden (max. Schlauchlänge: 50 m). Zum Anschluss an das Kärcher Rain System® empfiehlt sich insbesondere das T-Stück. Durch den seitlich regulierbaren Abgang lässt sich die benötigte Wassermenge für den Tropfschlauch optimal einstellen. Der zweilagige Schlauch ist kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Optimalerweise wird der Schlauch mit bis zu 2 bar betrieben. Die Schlauchmontage erfolgt werkzeuglos und ist daher besonders einfach. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung, arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen.
Merkmale und Vorteile
Tropfschlauch für das Kärcher Rain System®
- Direkte Bewässerung entlang der Pflanzen.
Auf bis zu 50 m verlängerbar
- Gleichmäßige Ausbringung über die gesamte Schlauchlänge.
Qualitäts-Gartenschlauch
- Umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich.
Kadmium-, barium- und bleifrei
- Umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich.
Winterfest
- Schlauch kann auch im Winter im Freien verbleiben.
Der optimale Druck für den Tropfschlauch beträgt 2 bar
- Gleichmäßige Ausbringung über die gesamte Schlauchlänge.
Auch unterirdisch einsetzbar
- Der Tropfschlauch kann unter einer lockeren Erdschicht bis zu 5 cm tief eingegraben werden.
25 m Länge
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″
|Schlauchlänge (m)
|25
|Max. Druck (bar)
|4
|Ausbringungsmenge bei 4 bar (l/h)
|625
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|235 x 455 x 29
Ausstattung
- Winterfest
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Hecken
- Reihenbepflanzung