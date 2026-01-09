Le tuyau microporeux d'une longueur de 25 m fait partie du Kärcher Rain System®. L'eau est distribuée de façon uniforme sur toute la longueur du tuyau et atterit précisément là où elle est requise. Cela permet un arrosage très efficace des haies et des buissons. Le tuyau peut être raccourci pour répondre aux besoins et rallongé à l'aide des embouts en I ou remifié avec les embouts en T (longueur max. du flexible: 50 m). L'embout en T est particulièrement recommandé pour le raccordement au Kärcher Rain System®. L'embout en T avec régulateur permet une sortie latérale de l'eau et un réglage optimal du débit d'eau requise dans le tuyau. Le flexible en 2 couches ne contient pas de phthalates, cadmium, barium ni de plomb et ne nuit par conséquent pas à la santé. Idéalement, le tuyau s'utilise avec une pression jusqu'à 2 bars. Le tuyau peut être installé tout simplement sans besoin d'outils.Le Kärcher Rain System® combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel, il travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation.