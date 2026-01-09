L'embout en T avec régulateur fait partie du Kärcher Rain System®. Il raccorde trois flexibles Kärcher Rain System® ou flexibles microporeux l'un à l'autre et permet la mise en place de deux lignes de flexibles indépendants. Cela permet d'adapter le système parfaitement aux besoins individuels. L'embout en T permet un débit réglable et par conséquent un réglage de la pression en convient parfaitement au raccordement du flexible microporeux. Le tuyau peut être installé facilement sans besoin d'outils. Le flexible est poussé tout simplement sur l'embout en T et fixé à l'aide d'un écrou de raccordement. Le système très efficace Kärcher Rain System® combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel, il travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation. Le Kärcher Rain System® peut êtreadapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.