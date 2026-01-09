Das T-Stück mit Regulierung ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Es verbindet drei Kärcher Rain System® Schläuche bzw. Tropfschläuche miteinander und ermöglicht die Verlegung zweier unabhängiger Schlauchleitungen. So lässt sich das System perfekt an individuelle Erfordernisse anpassen. Der seitliche Abgang ist mengen- und damit druckregulierbar und eignet sich z. B. optimal zum Anschluss des Tropfschlauchs. Die Schlauchmontage erfolgt werkzeuglos und ist besonders einfach. Dazu wird der Schlauch einfach auf das T-Stück geschoben und per Überwurfmutter fixiert. Das höchst effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung, arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und bietet einen 1/2"- Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Das Kärcher Rain System® lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.