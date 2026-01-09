T - Stück mit Regulierung
Das T-Stück mit Regulierung verbindet 3 Kärcher Rain System® Schläuche oder Tropfschläuche. Der seitliche Abgang ist regulierbar und eignet sich optimal zum Anschluss des Tropfschlauchs.
Das T-Stück mit Regulierung ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Es verbindet drei Kärcher Rain System® Schläuche bzw. Tropfschläuche miteinander und ermöglicht die Verlegung zweier unabhängiger Schlauchleitungen. So lässt sich das System perfekt an individuelle Erfordernisse anpassen. Der seitliche Abgang ist mengen- und damit druckregulierbar und eignet sich z. B. optimal zum Anschluss des Tropfschlauchs. Die Schlauchmontage erfolgt werkzeuglos und ist besonders einfach. Dazu wird der Schlauch einfach auf das T-Stück geschoben und per Überwurfmutter fixiert. Das höchst effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung, arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und bietet einen 1/2"- Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Das Kärcher Rain System® lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.
Merkmale und Vorteile
Regulierbarer seitlicher Abgang
- Gezielte und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.
- Der seitliche Abgang eignet sich ideal als Tropfschlauchanschluss.
Regulierbarer seitlicher Abgang
T-Stück mit drei Anschlüssen
- Zur Verbindung von Kärcher Rain System® Schläuchen und Tropfschläuchen.
Ergonomisches Design
- Leichte Handhabung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|4
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|108 x 102 x 33
Lieferumfang
- T-Stücke mit Regulierung: 2 Stück
Ausstattung
- Wassermenge regulierbar
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Blumenbeet, Gemüsebeet