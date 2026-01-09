Das Düsenset ist ein Ergänzungsset zum Kärcher Rain System® und beinhaltet 5 Tropfmanschetten, 10 Dicht- und Sprühmanschetten (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) und 5 Erdspieße. Die Tropf- und Sprühmanschetten können an beliebiger Stelle am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht werden. Die Montage der Manschetten erfolgt schnell, einfach und werkzeuglos. Dazu wird die integrierte Nadel der geöffneten Manschette einfach in den Schlauch gestochen. Durch Schließen wird die Manschette sicher am Schlauch fixiert. Die Wassermenge der Tropfmanschette kann beliebig eingestellt werden (0-10 l/h). Die Ausrichtung des Sprühwinkels ist dank des drehbaren Sprühmanschetten-Kopfes horizontal und vertikal einstellbar. An der Düse kann die Wassermenge von 0 - 55 l/h sparsam und ressourcenschonend reguliert werden. Unnötige Schlauchlöcher können mit den Dichtmanschetten wieder sicher verschlossen werden. Das Kärcher Rain System® arbeitet mit max. 4 bar, vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung und lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen.