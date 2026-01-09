Düsenset
Das Düsenset beinhaltet diverse Sprüh-, Dicht - und Tropfmanschetten zur beliebigen Anbringung am Kärcher Rain System® und zur individuellen Erweiterung des effizienten Bewässerungssystems.
Das Düsenset ist ein Ergänzungsset zum Kärcher Rain System® und beinhaltet 5 Tropfmanschetten, 10 Dicht- und Sprühmanschetten (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) und 5 Erdspieße. Die Tropf- und Sprühmanschetten können an beliebiger Stelle am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht werden. Die Montage der Manschetten erfolgt schnell, einfach und werkzeuglos. Dazu wird die integrierte Nadel der geöffneten Manschette einfach in den Schlauch gestochen. Durch Schließen wird die Manschette sicher am Schlauch fixiert. Die Wassermenge der Tropfmanschette kann beliebig eingestellt werden (0-10 l/h). Die Ausrichtung des Sprühwinkels ist dank des drehbaren Sprühmanschetten-Kopfes horizontal und vertikal einstellbar. An der Düse kann die Wassermenge von 0 - 55 l/h sparsam und ressourcenschonend reguliert werden. Unnötige Schlauchlöcher können mit den Dichtmanschetten wieder sicher verschlossen werden. Das Kärcher Rain System® arbeitet mit max. 4 bar, vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung und lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen.
Merkmale und Vorteile
Ergänzungsset für das Kärcher Rain System®
- Erweiterung des Kärcher Rain System®.
Wassermenge der Sprühdüsen und Tropfmanschetten regulierbar
- Gezielte und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.
Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch
- Flexible und punktgenaue Anbringung.
Manschetten mit integrierter Nadel
- Werkzeugfreie Montage.
Ausrichtbarer Sprühkopf der Sprühmanschetten
- Sprühwinkel lässt sich bequem und optimal einstellen.
Sprühmanschetten mit verschiedenen Düsenköpfen
- Unterschiedliche Sprühwinkel zur gezielten Bewässerung.
Wiederverschließbare Manschetten
- Manschette kann je nach Bedarf flexibel angebracht und entfernt werden.
Erdspieß mit Markierungshilfe
- Bestimmung der optimalen Einstecktiefe.
Erdspieß mit Gummiring zur Fixierung
- Kärcher Rain System® Schlauch und Tropfschlauch können optimal fixiert werden.
Gummierte Fläche auf der Innenseite der Dichtmanschetten
- Sicheres Wiederverschließen von Manschettenlöchern im Schlauch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|4
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|15 x 24 x 54
Lieferumfang
- Tropfmanschetten: 5 Stück
- Dichtmanschetten: 10 Stück
- Erdspieße: 5 Stück
- Sprühmanschetten 360°: 2 Stück
- Sprühmanschetten 180°: 4 Stück
- Sprühmanschetten 90°: 4 Stück
Ausstattung
- Wassermenge regulierbar
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Blumenbeet, Gemüsebeet
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen