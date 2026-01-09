Micro-asperseur
Les micro-asperseurs permet le réglagle du débit d'eau entre 0 - 55 l / h (à 4 bar), et sont réglables en hauteur.
Les micro-asperseurs font partie du Kärcher Rain System®. Ils peuvent être fixés à n'importe quel endroit sur le flexible Kärcher Rain System® . L'installation peut se faire rapidement, facilement et sans besoin d'outils. Le pointeau intégré sur le manchon ouvert est inséré tout simplement dans le flexible. En le fermant, le micro-asperseur est fixé solidement sur le flexible. L'ajustement du micro-asperseur peut être réglé aussi bien en direction horizontale que verticale grâce à la tête rotative. La quantité d'eau peut être réglée sur le manchon de 0 à 55 l/h en fonction des besoins, en épargnant de cette façon les ressources. Le système très efficace "Kärcher Rain System®" travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation et combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Le Kärcher Rain System® peut être adapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.
Caractéristiques et avantages
Fixation sur le tuyau d'alimentation Kärcher
- Flexible et montage précis
Débit d'eau peut être réglé
- Arrosable ciblé en fonction des besoins des plantes
Tête réglable
- Installation sans outils
Tête orientable
- Ajustement facile de l'angle d'aspersion
Différentes têtes de micro asperseurs
- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Collier refermable
- Les goutteurs et micro-asperseurs sont facilement montables et démontables
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|4
|Débit d'arrosage à 4 bar (l/h)
|55
|Couleur
|jaune
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|15 x 24 x 54
Inclus dans la livraison
- Micro asperseurs 360°: 1 Pièce(s)
- Micro asperseurs 180°: 2 Pièce(s)
- Micro asperseurs 90°: 2 Pièce(s)
Équipement
- Débit d'eau peut être réglé
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Parterre de fleurs
- Plantes ornementales