Tropfmanschetten ermöglichen eine unmittelbare Pflanzenbewässerung und sind Teil des innovativen "Kärcher Rain System®". Sie können an jeder beliebigen Stelle des Kärcher Rain System® Schlauchs angebracht werden. Die Montage erfolgt schnell, einfach und werkzeuglos. Dazu wird die Tropfmanschette geöffnet, der Bewässerungsschlauch mit Hilfe der integrierten Nadel an der gewünschten Stelle eingestochen und die Manschette durch Schließen fixiert. Fertig. Durch den drehbaren Kopf kann die Wassermenge von 0 - 10 l/h bedarfsgerecht eingestellt und unnötiger Wasserverbrauch somit vermieden werden. Das höchst effiziente Bewässerungssystem "Kärcher Rain System®" arbeitet mit bis zu 4 bar Druck, bietet einen 1/2"-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten und vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das "Kärcher Rain System®" lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsabhängige Bewässerungssteuerung zusammen.