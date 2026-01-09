Verbindungsset
Das Verbindungset beinhaltet verschiedene T-, I- und Endstücke, die das Kärcher Rain System® erweitern und Anschlussmöglichkeiten für weitere Kärcher Rain System® Schläuche bieten.
Das Verbindungsset ist ein Ergänzungsset zum effizienten Bewässerungssystem Kärcher Rain System® und beinhaltet 4 T-Stücke, 4 I-Stücke und 5 Endstücke. Das T-Stück verbindet drei Kärcher Rain System®- bzw. Tropfschläuche miteinander, das I-Stück zwei. Der seitliche Abgang des T-Stücks ist mengen- und damit druckregulierbar und eignet sich z. B. optimal zum Anschluss des Tropfschlauchs. Das I-Stück eignet sich bestens, um an das Ende des Kärcher Rain System® Schlauchs den Tropfschlauch anzubringen oder zwei Kärcher Rain System® Schläuche zu verbinden. Mit Hilfe des Endstücks können die verlegten oder gekürzten Schläuche an beliebiger Stelle verschlossen werden. Die Montage der Schläuche erfolgt werkzeuglos und ist kinderleicht: Dazu wird der Schlauch einfach auf das Verbindungs- oder Endstück geschoben und mit Hilfe der Überwurfmutter fixiert. Das Kärcher Rain System® lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.
Merkmale und Vorteile
Ergänzungsset für das Kärcher Rain System®
- Erweiterung des Kärcher Rain System®.
T-Stück mit regulierbarem seitlichem Abgang
- Gezielte und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.
- Seitlicher Abgang als idealer Tropfschlauchanschluss.
T-Stück mit drei Anschlüssen
- Bequemes Verbinden von Kärcher Rain System® Schläuchen und Tropfschläuchen.
Endstück
- Bequemer Verschluss des Kärcher Rain System® Schlauchs oder des Tropfschlauchs.
I-Stück mit zwei Anschlüssen
- Bequemes Verbinden von Kärcher Rain System® Schläuchen und Tropfschläuchen.
Ergonomisches Design
- Leichte Handhabung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|4
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|103 x 101 x 33
Lieferumfang
- T-Stücke mit Regulierung: 4 Stück
- I-Stücke: 4 Stück
- Endstücke, groß: 5 Stück
Ausstattung
- Wassermenge regulierbar
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Blumenbeet, Gemüsebeet
