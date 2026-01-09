Der Erdspieß ist Teil des Kärcher Rain System®. Er fixiert den Kärcher Rain System® Schlauch und den Tropfschlauch zuverlässig an der gewünschten Stelle und stellt den nötigen Abstand zum Boden her. Der 17 cm lange Erdspieß besitzt eine Markierungshilfe zur bequemen Bestimmung der optimalen Einstecktiefe. Der Gummiring an der Öse gewährleistet eine sichere Fixierung der Schläuche. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das höchst effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und bietet einen 1/2"- Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Das Kärcher Rain System® lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsabhängige Bewässerungssteuerung zusammen.