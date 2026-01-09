Das Endstück ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Es verschließt den Kärcher Rain System® Schlauch bzw. den Tropfschlauch und ermöglicht somit, dass das System individuell und flexibel an die jeweilige Gartensituation angepasst werden kann. Die verlegten oder gekürzten Schläuche können an beliebiger Stelle verschlossen werden. Die Montage des Schlauchs erfolgt werkzeuglos und ist kinderleicht. Dazu wird der Schlauch einfach auf das Endstück geschoben und mit Hilfe der Überwurfmutter fixiert. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das System arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und bietet einen 1/2"- Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Das Kärcher Rain System® lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine sparsame und bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.