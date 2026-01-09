Partikelfilter
Der Partikelfilter schützt das Kärcher Rain System® zuverlässig vor Schmutzteilchen. Der Filtereinsatz kann bequem und einfach entnommen und gereinigt werden.
Der Partikelfilter schützt das Kärcher Rain System® vor Schmutzteilchen. Der Filter wird am Ende des Zuleitungsschlauchs im Übergang zum Kärcher Rain System® angebracht. Der Filtereinsatz kann jederzeit mühelos entnommen und gereinigt werden. Auf der Eingangsseite befindet sich ein Hahnanschluß, der mit allen bekannten Klicksystemen kompatibel ist. Die Ausgangsseite bildet den Anschluss für den Kärcher Rain System® Schlauch oder den Tropfschlauch. Die Schläuche werden einfach direkt aufgesteckt und mit Hilfe der Überwurfmutter werkzeuglos fixiert. Das effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das System arbeitet mit bis zu 4 bar Druck, lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.
Merkmale und Vorteile
Integrierter Filter
- Schutz des Kärcher Rain System® vor Schmutzteilchen.
Herausnehmbarer Filtereinsatz
- Filter ist einfach zu reinigen.
Ergonomisches Design
- Leichte Handhabung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|G3/4
|Max. Druck (bar)
|4
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|179 x 47 x 47
Lieferumfang
- G3/4-Hahnanschluss
Ausstattung
- Inkl. Anschluss für Kärcher Rain System® Schlauch
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Blumenbeet, Gemüsebeet
Zubehör
Partikelfilter Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.