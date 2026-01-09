Dichtmanschetten sind Teil des "Kärcher Rain System®". Sie lassen sich im Handumdrehen überall am Kärcher Rain System® Schlauch anbringen und dichten nicht mehr benötigte Manschettenlöcher zuverlässig ab. Die gummierte Fläche und der integrierte Pin auf der Innenseite machen's möglich. Die Montage erfolgt schnell, einfach und werkzeuglos. Dazu wird der Pin in das zu verschließende Loch gesteckt und die Manschette geschlossen. Damit ist der Schlauch sicher abgedichtet und kann ohne unnötige Wasserverschwendung weiterhin genutzt werden. Das höchst effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® arbeitet mit bis zu 4 bar Druck, bietet einen 1/2"-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten und vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das "Kärcher Rain System®" lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.