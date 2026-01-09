Dichtmanschette
Dichtmanschetten können an beliebiger Stelle des Kärcher Rain System® Schlauchs angebracht werden. Sie lassen sich leicht montieren und verschließen nicht mehr benötigte Manschettenlöcher zuverlässig.
Dichtmanschetten sind Teil des "Kärcher Rain System®". Sie lassen sich im Handumdrehen überall am Kärcher Rain System® Schlauch anbringen und dichten nicht mehr benötigte Manschettenlöcher zuverlässig ab. Die gummierte Fläche und der integrierte Pin auf der Innenseite machen's möglich. Die Montage erfolgt schnell, einfach und werkzeuglos. Dazu wird der Pin in das zu verschließende Loch gesteckt und die Manschette geschlossen. Damit ist der Schlauch sicher abgedichtet und kann ohne unnötige Wasserverschwendung weiterhin genutzt werden. Das höchst effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® arbeitet mit bis zu 4 bar Druck, bietet einen 1/2"-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten und vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das "Kärcher Rain System®" lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.
Merkmale und Vorteile
Wiederverschließbare Manschette
- Manschette kann flexibel angebracht und je nach Bedarf entfernt werden
Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch
- Flexible, punktgenaue Anbringung.
Gummierte Fläche inkl. Pin auf der Innenseite
- Einfacher Verschluss von Manschettenlöchern im Schlauch.
- Kärcher Rain System® Schlauch kann weiterhin effizient eingesetzt werden
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|4
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|16 x 23 x 21
Lieferumfang
- Dichtmanschetten: 5 Stück
- Gartenbewässerung
- Blumenbeet, Gemüsebeet