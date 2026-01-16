Der 10 m lange Tropfschlauch ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Das Wasser tropft über die gesamte Länge gleichmäßig aus dem Schlauch, landet genau dort, wo es gebraucht wird und sorgt so für eine äußerst effiziente Bewässerung von Hecken und Büschen. Der Schlauch kann bedarfsgerecht gekürzt und mit Hilfe von I-Stücken verlängert oder mit T-Stücken verzweigt werden (max. Schlauchlänge: 50 m). Zum Anschluss an das Kärcher Rain System® empfiehlt sich insbesondere das T-Stück. Durch den seitlich regulierbaren Abgang lässt sich die benötigte Wassermenge für den Tropfschlauch optimal einstellen. Der zweilagige Schlauch ist kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Optimalerweise wird der Schlauch mit bis zu 2 bar betrieben. Die Schlauchmontage erfolgt werkzeuglos und ist daher besonders einfach. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung, arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen.