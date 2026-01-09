Kärcher Rain System® Schlauch

Der Kärcher Rain System® Schlauch versorgt das Kärcher Rain System® mit Wasser. Verschiedene regulierbare Ausbringungskomponenten können direkt an dem Schlauch angeschlossen werden.

Der Kärcher Rain System® Schlauch ist Hauptbestandteil des Kärcher Rain Systems®. Er verteilt das Wasser gleichmäßig innerhalb des Systems. An dem Schlauch lassen sich die Tropf-, Dicht- und Sprühmanschetten optimal befestigen. Der Schlauch kann bedarfsgerecht gekürzt und mit Hilfe von I-Stücken verlängert oder mit T-Stücken verzweigt werden. An das Ende das Schlauchs lässt sich z. B. der Tropfschlauch anschließen. Der Schlauch hat eine Länge von 10 m. Die druckfeste gewebte Armierung ist kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Die Schlauch-Montage erfolgt werkzeuglos und ist kinderleicht. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung, arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und bietet einen 1/2"-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Das Kärcher Rain System® lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.

Merkmale und Vorteile
Versorgungsschlauch des Kärcher Rain System®
  • Tropf-, Dicht- und Sprühmanschetten lassen sich perfekt daran befestigen.
Qualitäts-Gartenschlauch
  • Umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich.
Kadmium-, barium und bleifrei
  • Umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich.
6 Jahre Garantie
  • Langlebigkeit.
Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis +65 °C
  • Garantierte Robustheit.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht
  • Verhinderung von Algenbildung im Schlauch.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
  • Für eine leichte Handhabung.
  • Garantierte Robustheit und Langlebigkeit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
3 lagiger Qualitäts-Gartenschlauch
  • Äußerst flexibel verlegbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 1/2″
Schlauchlänge (m) 10
Max. Druck (bar) 4
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 1.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 262 x 258 x 70

Videos

Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Blumenbeet, Gemüsebeet
Zubehör