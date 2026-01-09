Der Kärcher Rain System® Schlauch ist Hauptbestandteil des Kärcher Rain Systems®. Er verteilt das Wasser gleichmäßig innerhalb des Systems. An dem Schlauch lassen sich die Tropf-, Dicht- und Sprühmanschetten optimal befestigen. Der Schlauch kann bedarfsgerecht gekürzt und mit Hilfe von I-Stücken verlängert oder mit T-Stücken verzweigt werden. An das Ende das Schlauchs lässt sich z. B. der Tropfschlauch anschließen. Der Schlauch hat eine Länge von 10 m. Die druckfeste gewebte Armierung ist kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Die Schlauch-Montage erfolgt werkzeuglos und ist kinderleicht. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung, arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und bietet einen 1/2"-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Das Kärcher Rain System® lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.