Kärcher Rain System® Schlauch
Der Kärcher Rain System® Schlauch versorgt das Kärcher Rain System® mit Wasser. Verschiedene regulierbare Ausbringungskomponenten können direkt an dem Schlauch angeschlossen werden.
Der Kärcher Rain System® Schlauch ist Hauptbestandteil des Kärcher Rain Systems®. Er verteilt das Wasser gleichmäßig innerhalb des Systems. An dem Schlauch lassen sich die Tropf-, Dicht- und Sprühmanschetten optimal befestigen. Der Schlauch kann bedarfsgerecht gekürzt und mit Hilfe von I-Stücken verlängert oder mit T-Stücken verzweigt werden. An das Ende das Schlauchs lässt sich z. B. der Tropfschlauch anschließen. Der Schlauch hat eine Länge von 10 m. Die druckfeste gewebte Armierung ist kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Die Schlauch-Montage erfolgt werkzeuglos und ist kinderleicht. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung, arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und bietet einen 1/2"-Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Das Kärcher Rain System® lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsorientierte Bewässerungssteuerung zusammen.
Merkmale und Vorteile
Versorgungsschlauch des Kärcher Rain System®
- Tropf-, Dicht- und Sprühmanschetten lassen sich perfekt daran befestigen.
Qualitäts-Gartenschlauch
- Umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich.
Kadmium-, barium und bleifrei
6 Jahre Garantie
- Langlebigkeit.
Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis +65 °C
- Garantierte Robustheit.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht
- Verhinderung von Algenbildung im Schlauch.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Für eine leichte Handhabung.
- Garantierte Robustheit und Langlebigkeit.
3 lagiger Qualitäts-Gartenschlauch
- Äußerst flexibel verlegbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″
|Schlauchlänge (m)
|10
|Max. Druck (bar)
|4
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|262 x 258 x 70
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Blumenbeet, Gemüsebeet