Der ergonomische Kärcher Premium-Gießstab ist ein Meisterwerk an Perfektion und Komfort. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen ihn zum vielseitigen Allrounder und universellen Multitalent. Der Premium Gießstab ist ideal zur Bewässerung kleiner und mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Von der Bodenbewässerung bis zur Überkopfarbeit – zum Beispiel bei der Bewässerung von Hängepflanzen – erlaubt der teleskopische Gießstab bequemstes Arbeiten. Die gelungene Kombination aus elegantem Design, erstklassiger Funktionalität und perfekter Ergonomie überzeugt auf ganzer Linie und macht den Premium Gießstab von Kärcher zum idealen Arbeitsgerät auch für länger andauernde Arbeitseinsätze. Kurz: Die ideale Lösung für ein rundum spritziges Gartenvergnügen. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel. Ausstattungsdetails: Beweglicher Sprühkopf (180°), Teleskopstange (70-105 cm), Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand (inkl. ON/OFF-Funktion), komfortable Aufhängemöglichkeit, 6 Sprühbilder