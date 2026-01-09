Lance d'arrosage télescopique Premium
La nouvelle lance d’arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s’adapte à toutes vos problématiques d’arrosage floral.
La lance d'arrosage Premium ergonomique de Kärcher est un chef-d'œuvre de perfection et de confort. Ses possibilités d'utilisation variées en font un outil polyvalent et universel aux multiples talents. La lance d'arrosage Premium est idéale pour l'arrosage des petits et moyens jardins et surfaces. De l'arrosage du sol jusqu'aux tâches en hauteur – par exemple pour arroser les plantes suspendues – la lance d'arrosage télescopique permet de travailler en tout confort. L'association réussie d'un design élégant, d'une fonctionnalité hors pair et d'une ergonomie parfaite se montre convaincante sur toute la ligne et fait de la lance d'arrosage Premium de Kärcher l'outil de jardinage idéal, y compris pour les interventions prolongées. En bref, elle est parfaite pour vous permettre de profiter pleinement de votre jardin. En outre, les lances d'arrosage Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes à encliqueter disponibles. Détails des équipements : tête d'arrosage orientable (180°), manche télescopique (70 à 105 cm), réglage du débit d'eau d'une seule main (y compris fonction MARCHE/ARRÊT), possibilité de suspension confortable, 6 formes d'arrosage
Caractéristiques et avantages
6 types de jetsPour un arrosage adapté aux besoins
Lance télescopique (70-105 cm)Pour toutes les applications
Réglage du débit et interrupteur ON/OFFPour une manipulation facile et aisée
Tête d'arrosage orientable à 180°
- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Crochet de suspension
- Peut être rangé facilement
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|780 x 150 x 66
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: brouillard de pulvérisation
- Forme d'arrosage: jet plat horizontal
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Forme d'arrosage: douche
- Forme d'arrosage: jet plat vertical
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage