La lance d'arrosage Premium ergonomique de Kärcher est un chef-d'œuvre de perfection et de confort. Ses possibilités d'utilisation variées en font un outil polyvalent et universel aux multiples talents. La lance d'arrosage Premium est idéale pour l'arrosage des petits et moyens jardins et surfaces. De l'arrosage du sol jusqu'aux tâches en hauteur – par exemple pour arroser les plantes suspendues – la lance d'arrosage télescopique permet de travailler en tout confort. L'association réussie d'un design élégant, d'une fonctionnalité hors pair et d'une ergonomie parfaite se montre convaincante sur toute la ligne et fait de la lance d'arrosage Premium de Kärcher l'outil de jardinage idéal, y compris pour les interventions prolongées. En bref, elle est parfaite pour vous permettre de profiter pleinement de votre jardin. En outre, les lances d'arrosage Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes à encliqueter disponibles. Détails des équipements : tête d'arrosage orientable (180°), manche télescopique (70 à 105 cm), réglage du débit d'eau d'une seule main (y compris fonction MARCHE/ARRÊT), possibilité de suspension confortable, 6 formes d'arrosage