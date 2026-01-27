Support à tuyau Plus
Robuste, le support de rangement mural pour tuyau permet de ranger les pistolets et lances d’arrosage mais également des accessoires d’arrosage et de jardinage.
Simple d’utilisation, compact et discret : le support à flexible mural vous permet désormais de fixer le tuyau d’arrosage sans encombrer. Le support permet de ranger les pistolets et lances d’arrosage. Et tous les autres accessoires d’arrosage ou gants de jardinage y trouvent aussi leur place et sont ainsi toujours à portée de main. Lorsque vous ne l’utilisez plus, vous pouvez replacer le tuyau d’arrosage très facilement sur le support à flexible. Constitué de matériaux haute qualité, le support à flexible mural est particulièrement résistant aux UV et au gel. Kärcher vous offre en outre une garantie de 5 ans sur le produit.
Caractéristiques et avantages
Rangement pratique et rapide des tuyaux
- Tout est rangé dans un seul espace
Porte-pistolet
- Accessoires d’arrosage toujours à portée de main.
Logement pour nez de robinet, raccords et gants de jardinage
- Accessoires d’arrosage toujours à portée de main.
Cinq ans de garantie
- Longue durée de vie
Résistant aux UV et au gel
- Prêt à l’emploi en toute saison.
Spécifications
Données techniques
|Capacité du flexible (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Écart entre les vis pour le montage mural (mm)
|115
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|286 x 144 x 326
Équipement
- Porte-pistolet
- Support mural avec vis et chevilles
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Petites et moyennes surfaces
Accessoires
Pièces de rechange Support à tuyau Plus
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.