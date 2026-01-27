HT 2.20 Set
Le chariot dévidoir compact et mobile avec un pied d’appui extra large pour une stabilité optimale, un tuyau Kärcher de 20 m, des accessoires d’arrosage et un pistolet ainsi qu’une poignée réglable en hauteur.
Le chariot dévidoir robuste et stable permet de ranger le tuyau d’arrosage sans encombrer et offre une prise en main très confortable. Grâce à la manivelle ergonomique, le tuyau peut être enroulé de manière ordonnée. Le chariot dévidoir se distingue en outre par un pied d’appui extra large pour une stabilité optimale, ainsi qu’une excellente résistance aux UV et au gel. Le kit comprend un tuyau d’arrosage de 20 mètres, un pistolet et des accessoires d’arrosage. Grâce au système innovant d’attache rapide, la poignée télescopique peut être aisément ajustée à la hauteur appropriée ou complètement escamotée vers le bas. Kärcher propose une garantie constructeur de 5 ans. Le chariot dévidoir est livré entièrement monté.
Caractéristiques et avantages
Grande stabilité et robustesseGrâce au pied d’appui extra large et au centre de gravité bas de l’enrouleur de flexible.
Système d’attache rapide de la poignée télescopiqueRangement compact.
Manivelle repliableRangement compact.
Prêt à l'emploi
- Accessoires d’arrosage compris dans la livraison.
Raccord de flexible angulaire
- Empêche que le tuyau d’arrosage ne se torde et se plie pour un débit d’eau maximal.
Arrêt-gouttes
- Pas d’écoulement d’eau après utilisation.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|20
|Diamètre du flexible (mm)
|13
|Capacité du flexible (m)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2.8
|Poids emballage inclus (kg)
|7.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|460 x 475 x 840
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Lance d’arrosage: 1 Pièce(s)
- Flexible PrimoFlex 1/2": 20 m
Équipement
- Kit
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Appareils compatibles
- K 4 Silent Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K5 Full Control
- KHB 6 Battery Limited Edition
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Petites et moyennes surfaces
Accessoires
Pièces de rechange HT 2.20 Set
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.