Une station d’arrosage – deux fonctions : le kit HR 3.20 incluant tuyau de 20 m et accessoires peut être utilisé à la fois comme support de rangement mural pour le tuyau d’arrosage et comme chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin.

Support mural pratique et utilisation mobile : cette station d’arrosage sert à la fois de chariot de rangement pour le tuyau d’arrosage grâce au support mural fourni mais aussi de chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin. Le kit HR 3.20 se retire sans peine de son support et est facile à transporter grâce à la poignée ergonomique. La manivelle qui tourne librement permet d’enrouler le tuyau d’arrosage sans effort et de le ranger soigneusement et de manière ordonnée, sans le plier et sans manipulations fastidieuses. Le produit se distingue en outre par son format compact et une grande stabilité grâce au centre de gravité très bas. L’enrouleur de flexible est livré déjà monté et prêt à l’emploi avec un tuyau d’arrosage de 20 mètres, des raccords, un adaptateur pour robinet et un pistolet d’arrosage. De plus, l’appareil est protégé contre les UV et le gel, ce qui lui assure une durée de vie prolongée et une robustesse à toute épreuve pour l’usage quotidien. Kärcher propose une garantie constructeur de 5 ans.

Caractéristiques et avantages
Fonction 2 en 1 : à la fois enrouleur de flexible et station d’arrosage
Rangement du tuyau d’arrosage au mur tout comme un usage mobile dans votre jardin.
Support mural
Montage facile et rapide de ce support pratique.
Manivelle repliable
Rangement compact.
Dimensions compactes
  • Rangement compact.
Prêt à l'emploi
  • Accessoires d’arrosage compris dans la livraison.
Raccord de flexible angulaire
  • Empêche que le tuyau d’arrosage ne se torde et se plie pour un débit d’eau maximal.
Spécifications

Données techniques

Longueur de flexible (m) 20
Diamètre du flexible (mm) 13
Capacité du flexible (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Pression d'éclatement (bar) 24
Écart entre les vis pour le montage mural (mm) 160
Couleur noir
Poids (kg) 2
Poids emballage inclus (kg) 5.7
Dimensions (L × l × h) (mm) 363 x 475 x 500

Inclus dans la livraison

  • Raccord de flexible: 3 Pièce(s)
  • Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
  • Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
  • Lance d’arrosage: 1 Pièce(s)
  • Flexible PrimoFlex 1/2": 20 m

Équipement

  • Kit
  • Forme d'arrosage: jet conique
  • Forme d'arrosage: jet crayon
  • Support mural avec vis et chevilles
  • Arrosage du jardin
  • Petites et moyennes surfaces
