HBX 5.30 Automatic
Le dévidoir garantit un arrosage confortable, flexible et sans efforts. Tuyau de 30 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d’utiliser une manivelle pour l’enrouler.
Toujours bien rangé : l’élégant dévidoir s’installe sans encombrer sur le mur et est relié au robinet à l’aide d’un flexible de raccordement. Grâce au support mural, le dévidoir pivote même sur plus de 180° et atteint ainsi aisément tous les recoins du jardin. Le tuyau d’arrosage se déroule aisément jusqu’à une longueur maximale de 30 mètres. Verrouillage par crans d’arrêt : le tuyau se bloque automatiquement à la longueur souhaitée par intervalles courts. Il suffit juste de tirer légèrement sur l’extrémité du tuyau pour débloquer et rembobiner automatiquement le tuyau de façon contrôlée sans le plier ni faire de nœuds. Le dévidoir se distingue en outre par un système de montage innovant, FlexChange, qui permet de permuter aisément le dévidoir entre le support mural et le pic de fixation. Par ailleurs, le support mural amovible possède des zones de rangement spécialement prévues pour les pistolets et accessoires d’arrosage. Également protégé contre les UV et le gel, le dévidoir peut ainsi rester fixé toute l’année sur le mur de la maison. L’équipement peut être protégé contre le vol au moyen d’un cadenas. Kärcher propose une garantie de 5 ans sur le produit.
Caractéristiques et avantages
FlexChangeSans vis, sans outil, sans stress : grâce au système unique, FlexChange de Kärcher, le dévidoir peut être retiré en quelques secondes du support mural ou du pic de fixation (par ex. pour l’hiver).
Porte-pistolet pratiqueLes pistolets et les lances d’arrosage peuvent être aisément accrochés au support mural et rangés confortablement.
Potence avec système de rappel de flexibleIl suffit de tirer d’un coup sec sur l’extrémité du tuyau pour qu’il s’enroule de lui-même grâce au système de rappel automatique du tuyau. Confort maximal sans nœuds, sans manivelle, sans se salir les mains.
Sortie de tuyau au bas du dévidoir
- Pour une meilleure protection contre les intempéries et une durée de vie plus longue.
Dévidoir mural pivotant à 180°
- Lorsqu’il est monté sur le support mural, le dévidoir peut pivoter sur 180°. Ceci permet une liberté de mouvement maximale pour l’arrosage du jardin sans risque de plier le tuyau.
Support mural robuste et amovible
- L’utilisation de matériaux robustes à noyau métallique garantit durabilité et stabilité. Particulièrement pratique : comme le support mural est amovible, on ne reste pas accroché.
Frein de flexible intégré
- Le système de rappel automatique est combiné à un frein de flexible pour que le flexible puisse s’enrouler de lui-même lentement et en douceur dans le dévidoir.
Guidage de flexible intégré
- Sans pliage ni enchevêtrement : le flexible s’enroule lentement et en douceur dans le dévidoir.
Poignée de transport ergonomique
- La poignée de transport ergonomique permet de transporter facilement le dévidoir d’une seule main.
Prêt à l'emploi
- Accessoires d’arrosage compris dans la livraison.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|30
|Diamètre du flexible (mm)
|11
|Flexible de raccordement (m)
|1.5 (1/2")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Écart entre les vis pour le montage mural (mm)
|79
|Dimensions de la plaque de fixation (l x H) (mm)
|93 x 100
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|11.8
|Poids emballage inclus (kg)
|15.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|810 x 220 x 595
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 2 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Lance d’arrosage: 1 Pièce(s)
Équipement
- Kit
- Rentrée du tyau automatique
- Guidage du flexible
- Porte-pistolet
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Support mural avec vis et chevilles
- Flexible de raccordement PrimoFlex: 1.5 m
Vidéos
Appareils compatibles
- K 4 Silent Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K5 Full Control
- KHB 6 Battery Limited Edition
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Moyennes et grandes surfaces
Accessoires
Pièces de rechange HBX 5.30 Automatic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.