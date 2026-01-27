HBX 5.25 Automatic
Plus besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d’utiliser une manivelle pour l’enrouler : le dévidoir garantit ainsi un arrosage confortable et flexible. Tuyau d’arrosage de 25 m et système de rappel automatique du flexible.
Toujours parfaitement rangé : ce dévidoir élégant s'installe sur le mur pour un encombrement minimal et se raccorde au robinet à l'aide d'un flexible de raccordement. Grâce au support mural, le dévidoir est même orientable à plus de 180° et atteint ainsi facilement tous les recoins du jardin. Le tuyau d'arrosage se déroule aisément jusqu'à une longueur maximale de 25 mètres. Des crans d'arrêt correspondants sont prévus à cet effet : le tuyau se bloque de façon entièrement automatique par petits intervalles. Il suffit de tirer légèrement sur l'extrémité du tuyau pour le débloquer puis il est rappelé automatiquement et de manière contrôlée, sans pliures ni nœuds. Le système de montage FlexChange innovant permet de retirer le dévidoir du support mural sans aucun outil. Il sert à un rangement facile en hiver ou bien à une utilisation flexible entre le support mural et le pic de fixation disponible comme accessoire en option. Le dévidoir résiste en outre aux UV ainsi qu'au gel et peut par conséquent rester en place toute l'année sur le mur de la maison. En guise d'antivol, un cadenas à câble peut être fixé. Kärcher offre cinq ans de garantie sur le produit.
Caractéristiques et avantages
FlexChangeSans vis, sans outil, sans stress : grâce au système unique, FlexChange de Kärcher, le dévidoir peut être retiré en quelques secondes du support mural ou du pic de fixation (par ex. pour l’hiver).
Porte-pistolet pratiqueLes pistolets et les lances d’arrosage peuvent être aisément accrochés au support mural et rangés confortablement.
Potence avec système de rappel de flexibleIl suffit de tirer d’un coup sec sur l’extrémité du tuyau pour qu’il s’enroule de lui-même grâce au système de rappel automatique du tuyau. Confort maximal sans nœuds, sans manivelle, sans se salir les mains.
Sortie de tuyau au bas du dévidoir
- Pour une meilleure protection contre les intempéries et une durée de vie plus longue.
Dévidoir mural pivotant à 180°
- Lorsqu’il est monté sur le support mural, le dévidoir peut pivoter sur 180°. Ceci permet une liberté de mouvement maximale pour l’arrosage du jardin sans risque de plier le tuyau.
Support mural robuste et amovible
- L’utilisation de matériaux robustes à noyau métallique garantit durabilité et stabilité. Particulièrement pratique : comme le support mural est amovible, on ne reste pas accroché.
Frein de flexible intégré
- Le système de rappel automatique est combiné à un frein de flexible pour que le flexible puisse s’enrouler de lui-même lentement et en douceur dans le dévidoir.
Guidage de flexible intégré
- Sans pliage ni enchevêtrement : le flexible s’enroule lentement et en douceur dans le dévidoir.
Poignée de transport ergonomique
- La poignée de transport ergonomique permet de transporter facilement le dévidoir d’une seule main.
Prêt à l'emploi
- Accessoires d’arrosage compris dans la livraison.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|25
|Diamètre du flexible (mm)
|11
|Flexible de raccordement (m)
|1.5 (1/2")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Écart entre les vis pour le montage mural (mm)
|79
|Dimensions de la plaque de fixation (l x H) (mm)
|93 x 100
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|10.8
|Poids emballage inclus (kg)
|14.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|810 x 220 x 595
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible: 2 Pièce(s)
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 1 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Lance d’arrosage: 1 Pièce(s)
Équipement
- Kit
- Rentrée du tyau automatique
- Guidage du flexible
- Porte-pistolet
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Support mural avec vis et chevilles
- Flexible de raccordement PrimoFlex: 1.5 m
Appareils compatibles
- K 4 Silent Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K5 Full Control
- KHB 6 Battery Limited Edition
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Moyennes et grandes surfaces
Accessoires
Pièces de rechange HBX 5.25 Automatic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.