Connecter, débrancher et réparer en toute simplicité – avec le raccord rapide universel Premium avec Aqua Stop de haute qualité de Kärcher. En aluminium anticorrosion et avec des poignées en plastique souple pour une manipulation particulièrement aisée. Le système flexible à connecteur enfichable facilite considérablement l'arrosage des petits et grands jardins et surfaces. Parce que le bon fonctionnement des nez de robinet et raccords de tuyaux est la base de chaque bon système d'arrosage. Le raccord rapide universel Premium avec Aqua Stop est compatible avec les trois diamètres de flexibles les plus courants ainsi qu'avec tous les systèmes à encliqueter disponibles.