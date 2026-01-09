Raccord universel Premium aquastop
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse.
Connecter, débrancher et réparer en toute simplicité – avec le raccord rapide universel Premium avec Aqua Stop de haute qualité de Kärcher. En aluminium anticorrosion et avec des poignées en plastique souple pour une manipulation particulièrement aisée. Le système flexible à connecteur enfichable facilite considérablement l'arrosage des petits et grands jardins et surfaces. Parce que le bon fonctionnement des nez de robinet et raccords de tuyaux est la base de chaque bon système d'arrosage. Le raccord rapide universel Premium avec Aqua Stop est compatible avec les trois diamètres de flexibles les plus courants ainsi qu'avec tous les systèmes à encliqueter disponibles.
Caractéristiques et avantages
Grip plastique souple
- Pour une prise en main facile.
Bague aluminium anodisé pour le flexible
- Robustesse garantie
Aqua Stop
- Pour enlever sans risque les accessoires, sans projection d'eau
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|70 x 33 x 40