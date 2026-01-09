Arroseur oscillant OS 5.320 SV
Arroseur oscillant OS 5.320 SV avec largeur de jet réglable et protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée. Pour surfaces moyennes à grandes, jusqu'à 320 m². Débit d'eau réglable (de 0 à débit max.)
L'arroseur oscillant OS 5.320 SV à largeur de jet réglable convient à l'arrosage des surfaces et jardins moyens à grands. La surface d'arrosage maximale de cet appareil oscillant s'élève à 320 m². Le débit de cet arroseur par pulvérisation est réglable pour s'adapter au besoin, de zéro à la valeur maximale. Selon le besoin, les arroseurs Kärcher peuvent être équipés, au choix, de pics de fixation ou d'un traîneau. Ainsi les nouveaux arroseurs oscillants Kärcher sont-ils encore plus faciles d'utilisation. Le système de protection anti-éclaboussures intégré SplashGuard permet une installation et une orientation aisées, en restant au sec. Les gicleurs Kärcher sont naturellement équipés d'un système de fixation par clic éprouvé, pour un raccordement facile au tuyau d'arrosage. L'arrosage Kärcher, un arrosage intelligent.
Caractéristiques et avantages
Ajustement de la portée
- Arrosage précis
Anneau de suspension intégré dans la poignée
- Pour un rangement/une suspension aisés.
Largeur de jet réglable
- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Protection anti-éclaboussures
- Orientation aisée
Spécifications
Données techniques
|Surface d’arrosage 2 bars
|20 - 190 m²
|Surface d’arrosage 4 bars
|30 - 320 m²
|Largeur d'arrosage (2 bar) (m)
|5 - 12
|Largeur d'arrosage (4 bar) (m)
|6 - 16
|Étendue d'arrosage (2 bar) (m)
|5 - 16
|Étendue d'arrosage (4 bar) (m)
|6 - 20
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|546 x 160 x 88
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Pelouse
- Moyennes et grandes surfaces
Accessoires
Pièces de rechange Arroseur oscillant OS 5.320 SV
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.