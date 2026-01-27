Multi-Flächenreiniger Konzentrat RM 508, 500ml
Das Multi-Flächenreiniger Konzentrat RM 508 ist universell im Haushalt einsetzbar, schnell und streifenfrei trocknend und für alle wasserbeständigen Oberflächen geeignet.
Für strahlende Oberflächen im ganzen Haus: Das Multi-Flächenreiniger Konzentrat RM 508 ist universell im Haushalt einsetzbar und entfernt effektiv Fettverschmutzungen und Ablagerungen wie zum Beispiel Essensflecken. Das Reinigungsmittelkonzentrat ermöglicht ein schnelles und streifenfrei trocknendes Reinigungsergebnis auf allen wasserbeständigen Oberflächen wie Arbeitsflächen, Badfliesen, Böden und Möbelfronten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (ml)
|500
|Verpackungseinheit (Stück)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Oberflächenreinigung