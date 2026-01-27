Für strahlende Oberflächen im ganzen Haus: Das Multi-Flächenreiniger Konzentrat RM 508 ist universell im Haushalt einsetzbar und entfernt effektiv Fettverschmutzungen und Ablagerungen wie zum Beispiel Essensflecken. Das Reinigungsmittelkonzentrat ermöglicht ein schnelles und streifenfrei trocknendes Reinigungsergebnis auf allen wasserbeständigen Oberflächen wie Arbeitsflächen, Badfliesen, Böden und Möbelfronten.