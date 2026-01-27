Pour des surfaces étincelantes dans toute la maison : le détergent concentré pour surfaces multi-usage RM 508 permet une utilisation universelle dans la maison et élimine efficacement les salissures grasses et les dépôts tels que les taches de nourriture. Le détergent concentré offre un résultat de nettoyage à séchage rapide et sans traces sur toutes les surfaces résistantes à l'eau comme les plans de travail, le carrelage de la salle de bains, les sols et les façades des meubles.