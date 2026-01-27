Entkalkerpulver RM 511 (6x17g), 17g
Entkalkt Dampfreiniger und andere Heißwassergeräte wie zum Beispiel Wasserkocher oder Kaffeemaschinen wirkungsvoll – für eine lange Lebensdauer und einen niedrigen Energieverbrauch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (g)
|6 x 17
|Verpackungseinheit (Stück)
|15
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|205 x 125 x 20
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Entkalker für Kärcher Dampfreiniger
- Entkalker für Kaffeemaschinen, Wasserkocher, etc.