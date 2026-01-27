RM 511 6x17g Descaling powder EU, 17g

Détartre efficacement les nettoyeurs vapeur et autres appareils à eau chaude comme par exemple le chauffe-eau ou la machine à café, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (g) 6 x 17
Unité d’emballage (Pièce(s)) 15
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 205 x 125 x 20
Domaines d'utilisation
  • Détartrant pour les nettoyeurs vapeur Kärcher
  • Détartrant pour les cafetières, les bouilloires, etc