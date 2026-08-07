Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)
Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip.
Mit dem Anschlussstück lassen sich Pumpen auf der Saugseite vakuumfest an 1"-PE-Rohrleitungen ohne Gewinde anschließen – ideal zur Nutzung von Wasser aus alternativen Wasserquellen wie Zisternen oder Brunnen für die Waschmaschine, WC-Spülung oder Gartenbewässerung. Über das G1-Außengewinde können handelsübliche Sauggarnituren mit G1-Anschlussgewinde verbunden werden. Das radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.
Merkmale und Vorteile
Anschlussstück für Ansaugrohrleitungen 1" ohne Gewinde
- Werkzeugfreier Anschluss der Pumpe an 1"-Rohrleitungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewindegröße
|G1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|54 x 72 x 54
Ausstattung
- Zubehör der Kärcher PerfectConnect Reihe
Anwendungsgebiete
- Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.