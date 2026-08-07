Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)

Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip.

Mit dem Anschlussstück lassen sich Pumpen auf der Saugseite vakuumfest an 1"-PE-Rohrleitungen ohne Gewinde anschließen – ideal zur Nutzung von Wasser aus alternativen Wasserquellen wie Zisternen oder Brunnen für die Waschmaschine, WC-Spülung oder Gartenbewässerung. Über das G1-Außengewinde können handelsübliche Sauggarnituren mit G1-Anschlussgewinde verbunden werden. Das radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.

Merkmale und Vorteile
Anschlussstück für Ansaugrohrleitungen 1" ohne Gewinde
  • Werkzeugfreier Anschluss der Pumpe an 1"-Rohrleitungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Gewindegröße G1
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 54 x 72 x 54

Ausstattung

  • Zubehör der Kärcher PerfectConnect Reihe
Anwendungsgebiete
  • Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.