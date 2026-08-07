Mit dem Anschlussstück lassen sich Pumpen auf der Saugseite vakuumfest an 1"-PE-Rohrleitungen ohne Gewinde anschließen – ideal zur Nutzung von Wasser aus alternativen Wasserquellen wie Zisternen oder Brunnen für die Waschmaschine, WC-Spülung oder Gartenbewässerung. Über das G1-Außengewinde können handelsübliche Sauggarnituren mit G1-Anschlussgewinde verbunden werden. Das radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.