Raccords pour tuyaux d’aspiration 1" (25 mm)
Le raccord pour le branchement résistant à la dépression de la pompe côté aspiration des tuyaux d’aspiration sans filetage (compatible avec les tuyaux PE de diamètre 1"). Inclut le principe d’étanchéité PerfectConnect.
Le raccord permet un branchement résistant à la dépression des pompes côté aspiration aux tuyaux PE 1" sans filetage. Cette solution est idéale afin d’avoir une source alternative d’eau, notamment une citerne ou un puits, pour la machine à laver, les toilettes ou l’arrosage du jardin. Le filetage mâle G1 permet de raccorder des équipements d’aspiration du commerce à filetage G1. Le principe d’étanchéité PerfectConnect radiale des accessoires BP permet un montage d’une simplicité enfantine et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement irréprochable des pompes.
Caractéristiques et avantages
Raccord pour tuyau d’aspiration 1" sans filetage
- Raccordement sans outil de la pompe aux tuyaux 1".
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|54 x 72 x 54
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.