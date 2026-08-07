Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"
Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.
Das PerfectConnect-Anschlussstück für Saug- und Gartenschläuche macht das vakuumfeste Anschließen von Saugschläuchen auf der Ansaugseite und von Gartenschläuchen auf der Druckseite von Pumpen zum Kinderspiel. Das Anschlussstück liefert die passende Lösung für Pumpen mit G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) und 3/4"- bzw. 1"-Schläuche. Sie sind sofort einsatzbereit für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Im Lieferumfang sind eine Überwurfmutter sowie eine Schlauchklemme enthalten. Dank des PerfectConnect-Dichtprinzips der BP-Zubehöre werden Pumpen besonders zuverlässig abgedichtet und laufen garantiert störungsfrei.
Merkmale und Vorteile
Anschlussstück
- Zum vakuumfesten Anschluss der Schläuche an die Pumpe.
Drehbares Gewinde
- Zum einfachen Anbringen des Pumpenanschlussstücks an die Pumpe, insbesondere wenn der Schlauch schon montiert ist.
Für 3/4"- und 1"-Schläuche
- Zum Befestigen des Schlauchs am Pumpenanschlussstück.
Inklusive Schlauchklemme
- Zum Befestigen des Schlauchs am Pumpenanschlussstück.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewindegröße
|G1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|45 x 80 x 45
Ausstattung
- Zubehör der Kärcher PerfectConnect Reihe
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
- Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen