Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4
Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlussset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.
Der 1,5 Meter lange, geräuschdämpfende PrimoFlex® Premium-Schlauch mit einem Durchmesser von 1/2" dient als Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungen G3/4. Durch den Schlauch entstehen weniger Vibrationen. Dies wiederum führt zu einer erheblichen Geräuschreduzierung. Im Set ist ein 3/4"-Anschlussstück für Hauswasserrohre und ein G1-Anschlussstück zur Montage an die Pumpe enthalten. Das radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.
Merkmale und Vorteile
Flexibler Schlauch
- So entstehen weniger Vibrationen und die Geräuschübertragung an das starre Rohrleitungssystem reduziert sich deutlich.
Verbindungsschlauch für starre Rohrleitungen
- Um eine Verbindung zur Hauswasserversorgungspumpe herzustellen. Meist reichen die Rohrleitungssysteme nicht bis zum Aufstellort der Pumpe. Es wird empfohlen, die Pumpe über einen flexiblen Schlauch mit der Rohrleitung zu verbinden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|219 x 59 x 246
Ausstattung
- Zubehör der Kärcher PerfectConnect Reihe
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen