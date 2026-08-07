Der 1,5 Meter lange, geräuschdämpfende PrimoFlex® Premium-Schlauch mit einem Durchmesser von 1/2" dient als Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungen G3/4. Durch den Schlauch entstehen weniger Vibrationen. Dies wiederum führt zu einer erheblichen Geräuschreduzierung. Im Set ist ein 3/4"-Anschlussstück für Hauswasserrohre und ein G1-Anschlussstück zur Montage an die Pumpe enthalten. Das radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.